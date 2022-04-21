Haberler Dizi Haberleri Bir Zamanlar Çukurova 133. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova 133. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 133. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 21 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 133. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:00
Bir Zamanlar Çukurova 133. YENİ BÖLÜM İZLE 📺 | Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri 133. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlenecek. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, Bir Zamanlar Çukurova 133. bölüm full izle, atv Bir Zamanlar Çukurova izle, atv canlı yayın izle, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova 133. Bölüm Özeti

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 133. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE

Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan
Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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