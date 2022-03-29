Haberler Dizi Haberleri Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 17. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 17. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarının sevilen dizisi Destan, 17. bölümü ile izleyicilerle buluştu. Reyting rekorları kıran dizinin 17. bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler arama motorlarında , Destan 17. bölüm full izle, Destan izle, Destan 17. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 29 Mart Salı günü yayınlanan 17. bölümünde neler yaşandı. Destan dizisinin 17. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 00:30
Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 17. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)
<p>atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 17. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 29 Mart Salı günü ekranlara gelen 17. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 17. bölüm bilgileri...

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DESTAN 16. BÖLÜM KONUSU

Ulu Ece için yolun sonu mu?

Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

Akkız va Batuga duygularını saklayamıyorlar

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır. Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?

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Balamir ve Çoplan'ın sonları

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?

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