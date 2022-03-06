📺Alparslan: Büyük Selçuklu 16. bölüm ne zaman? Alparslan 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM - Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kırıyor.

Dizinin 7 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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Alparslan: Büyük Selçuklu 16. bölümüyle 7 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

🔗Alparslan: Büyük Selçuklu tüm bölümler için tıklayın

✍ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI