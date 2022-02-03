Barbaroslar 18. bölüm İZLE - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölümü bu akşam ekrana geldi. Her perşembe yayınlanan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölümde bu hafta, Manevi ailesini ve davasını terk etmemekte kararlı olan Meryem, Pietro'nun emriyle Kalimnos'a kaçırılmıştı.

Pietro'nun taarruz emriyle Midilli'de büyük bir katliam gerçekleştiren Rodos Şövalyeleri, ele geçirdikleri Müslüman ahaliyi Hristiyan olmaya zorlamışlardı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölümünü kaçıranlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

BARBAROSLAR 18. BÖLÜM İZLE 👈

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Barbaros Hayreddin Paşa

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Yakup Ağa

Pelin Akil Altan : Izabel

Yiğit Özşener

Devrim Evin

Tolga Akkaya

Cem Bender

Gülcan Arslan

Melis Babadağ

İsmail Filiz : Kurdoğlu Muslihiddin Reis

Miraç Sözer