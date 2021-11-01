Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Kalp Yarası 18. bölüm izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

ATV'nin kısa bir sürede izleyicileri ekranlara kilitleyen yapımlarından Kalp Yarası yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini; Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak ve Zehra Yılmaz'ın paylaştığı Kalp Yarası'nın yeni bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

ATV'nin kısa sürede gönüllere taht kuran yapımlarından olan "Kalp Yarası" dizisi, bomba bir bölümle ekranlara geldi. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kalp Yarası 18. bölüm yine büyük beğeni topladı...

KALP YARASI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular: Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉KALP YARASI 18. BÖLÜM İZLE!

👉ATV CANLI İZLE