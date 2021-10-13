Kuruluş Osman 66. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

"KENDİNİ ADAMADAN 'KURULUŞ OSMAN'DA OLMANA İMKAN YOK" Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan ve Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, dizinin üçüncü sezonuna yaptığı muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu. 'Kuruluş Osman'ı "Her detayıyla düşünülmüş ve arkasında çok emek olan bir iş" olarak tanımlayan Aksoy, yeni bölümler için şimdiden çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

"KURULUŞ OSMAN ÇOK GÜÇLÜ İNCE ELENMİŞ SIK DOKUNMUŞ BİR İŞ" Kadrosuna katıldığı 'Kuruluş Osman' dizisi hakkındaki düşüncelerini "Sanatçı gözüyle bakıldığında gerçekten çok güçlü, ince elenmiş, sık dokunmuş bir iş. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim" sözleriyle anlatan Rüzgar Aksoy, ekip hakkında ise "Çok sıcak karşılandım bir kere. İnsanlar hemen içlerine aldılar. Önceden tanıdığım arkadaşlarım da var ama karşılaşmadığım insanlar da sanki daha önceden çalışmışız gibi hemen içlerine aldılar. Kesinlikle insan ilişkileri noktasında çok zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü herkes yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.