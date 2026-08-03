Gazi Üniversitesi şampiyon oldu

Gazi Üniversitesi'nden büyük başarı... EUSA Üyesi (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Gazi Üniversitesi badmintonda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Gazi Üniversitesi'nden büyük başarı... EUSA Üyesi (Avrupa Üniversite Sporları Birliği) Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Gazi Üniversitesi badmintonda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.