Bahattin Sofuoğlu iddialı

Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki temsilcimiz milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Sofuoğlu, "Sezonun ortasındayız. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Bir şeyler öğrendik" şeklinde konuştu.
Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki temsilcimiz milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Sofuoğlu, "Sezonun ortasındayız. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Bir şeyler öğrendik" şeklinde konuştu.