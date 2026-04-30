Zafer Aniolkowski’nin

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) dördüncü etabını, Cofidis takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski kazandı. Marmaris-Fethiye arasındaki 130,4 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı, Aniolkowski 2 saat 52 dakika 50 saniyede birinci sırada tamamladı.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
