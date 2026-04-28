Tom Crabbe duble yaptı

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 152.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabını Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe kazandı. TUR 2026'nın ilk etabı olan Çeşme-Selçuk etabını da kazanan Crabbe, genel klasman liderinin giydiği Turkuaz Mayo'yu taşımaya devam edecek.