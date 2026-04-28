Alperen’den şov

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
NBA'de play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 115-96'lık skorla mağlup ederek eşleşmedeki ilk galibiyetiyle seriyi 3-1'e getirdi. Milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynayarak maçın yıldızı oldu.