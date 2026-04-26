Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Dev tur başlıyor

Dev tur başlıyor

61’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün İzmir’in Çeşme ilçesinde start alacak. Dev turda 23 takım ve 27 ülkeden 161 bisikletçi, 1133.5 kilometrelik parkurda pedal çevirecek

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Dev tur başlıyor

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startı bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde verilecek. Dev turda 23 takım ve 27 ülkeden 161 bisikletçi, 1133.5 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) basın toplantısı dün İzmir'deki bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sporcular ve davetliler katıldı. Erkan Karahan yaptığı açıklamada "Dört ilçemizden geçecek, Çeşme'den başlayıp Selçuk'ta tamamlanacak 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabının sağlıklı, kazasız ve sorunsuz şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

MİLYONLAR TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu milyonlarca bisikletsever takip edecek. Organizasyonda TRT Spor ve Eurosport, 8 etapta canlı yayın yapacak. TUR 2026'nın heyecanı, yaklaşık 90 kişilik canlı yayın ekibi, helikopterler, uçak ve ileri teknoloji yayın araçlarıyla ekranlara taşınacak. Yarışı ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 medya mensubu da takip edecek.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, tur için heyecanlı olduklarını söyledi. Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle bisiklet ailesi olarak ne kadar teşekkür etsek az. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak liderliğinde hazırlıklarımızın hepsi tamam. Sayın Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

