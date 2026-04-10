Bisiklet şöleni

"Gelenekten Geleceğe" temasıyla duyurulan 61. Kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon yöneticileri ile davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Hasan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde bu yıl 61. kez pedalların döneceği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ege'nin incisi Çeşme'den başlayıp Anadolu'nun kalbinde, başkentimiz Ankara'da son bulacaktır" dedi. Müftüoğlu ise "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tabandan alıp bir noktaya getirdik. WorldTour seviyesine çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

161 SPORCU PEDAL BASACAK

TOUR OF TÜRKİYE, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 8 gün, 8 etapta, 23 takım, 27 farklı ülkeden, 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Tur, bin 133.5 kilometre boyunca 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçeden geçerek Ankara'da bitecek.

190 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Dev organizasyon 5 kıtada 13 dilde 190 ülke ve bölgede yayınlanarak 700 milyon haneye ulaşacak. 65 televizyon kanalı, 28 dijital platform, 3 uluslararası haber ajansı ve havayolu şirketlerinin uçak içi yayın ağları yayınlayacak.