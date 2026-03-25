Beder'den altın madalya

25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli judocusu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam 2026 organizasyonunda altın kazandı. Kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, rakiplerini geçerek finale yükseldi. Finalde ise İsveçli sporcu Tara Babulfath'yu deviren Beder, altın madalyanın sahibi oldu.