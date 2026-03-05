CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın kız Damla

Altın kız Damla

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Altın kız Damla
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı. Damla böylece tüfek branşında büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ermenistan'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 10m havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazanan Damla Köse'yi tebrik etti.
