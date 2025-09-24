CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Bocce şampiyonası Muğla'da başladı!

Türkiye Bocce şampiyonası Muğla'da başladı!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen en iyi bocce sporcuları, Türkiye Bocce Şampiyonası'nda bir araya geldi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 16:53
Türkiye Bocce şampiyonası Muğla'da başladı!

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde başladı. Şampiyona, hafta boyunca devam edecek ve 400 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Şampiyonaya katılan sporcular, farklı kategorilerde yarışıyor. Genç, ümit ve büyükler kategorilerinde hem kadın hem de erkek sporcular madalya için mücadele edecek. Toplamda 400 sporcunun katıldığı şampiyona, bocce sporunun Türkiye'deki gelişimine katkı sağlamayı ve spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, her yıl daha fazla sporcu ve seyirciyi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yoğun çekişmelere sahne olması beklenen turnuvada, sporcular hem bireysel başarıları hem de takımları için en iyi performansı sergilemeye çalışacak. Şampiyona boyunca seyirciler maçları izleyebilecek, sporculara destek verebilecek ve çeşitli etkinliklerle turnuvanın coşkusunu paylaşabilecek.

