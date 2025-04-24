Cumhurbaşkanlığı yat yarışı şöleni

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Zafer Kupası yarışları, İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Çanakkale Etabı için takımlar Dolmabahçe Sarayı önünden start aldı. Romanya, Ukrayna, İngiltere, Hollanda ile Türkiye'den toplam 34 takım ve 400 sporcunun yer aldığı etap, 25 Nisan Cuma günü Çanakkale'de sona erecek.

YARIN BİTİYOR

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nda 34 takım ve 400 sporcunun yer aldığı organizasyon, yarın Çanakkale'de tamamlanacak.