7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St.Petersburg kentinde bugün başlayacak. Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu forumun açılışında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Açılış konuşmaları sonrasında üst düzey devlet yetkililerinin bir araya geleceği Bakanlar Paneli ile Etnospor Forumu başlayacak. İki gün sürecek olan forum, düzenlenecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak. Etnospor Forumu'nda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.