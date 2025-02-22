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Haberler Diğer Sporlar Sutopu'nda Dörtlü final heyecanı

Sutopu'nda Dörtlü final heyecanı

Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları bugün İstanbul'da başlayacak. Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyonun yarı finalinde Galatasaray Zena, saat 16.00'da Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina ile karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor da saat 18.00'de Sırbistan'dan Zavk Mladost'la mücadele edecek. Organizasyonun şampiyonluk ve üçüncülük maçı ise 23 Şubat Pazar günü yapılacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Sutopu'nda Dörtlü final heyecanı
Kadınlar Sutopu Challenger Kupası Dörtlü Final müsabakaları bugün İstanbul'da başlayacak. Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde yapılacak organizasyonun yarı finalinde Galatasaray Zena, saat 16.00'da Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina ile karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor da saat 18.00'de Sırbistan'dan Zavk Mladost'la mücadele edecek. Organizasyonun şampiyonluk ve üçüncülük maçı ise 23 Şubat Pazar günü yapılacak.
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