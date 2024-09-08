23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda millilerden 7 madalya birden

Edirne'de düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde katıldığı yarışlarda 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı.

Meriç Nehri'nde 7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Küre Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi. Toplamda 28 ülkeden 600'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda takımlar yarı final ve final müsabakaları yaptı. Organizasyonun son gününde Türkiye Kürek Milli Takımı ise 12 kategoride 35 sporcuyla madalya kazanmak için ter döktü.

TÜRKİYE 7 MADALYA KAZANDI

Edirne'de gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda milli kürekçilerimizden ilk madalyalar geldi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen şampiyonada millilerimiz 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

EN ÇOK MADALYA ROMANYA'YA

Şampiyonada en çok madalyayı ise 9 altın madalyayla Romanya topladı. Romanya'nın ardından Türkiye ve Polonya 7'şer, İsviçre 3, bireysel katılımlarda 5, Yunanistan 6, Portekiz 2, İtalya 3, Hırvatistan, 2, Macaristan 2, Danimarka 1, Çekya 1, Belçika 1, Litvanya 1 ve İspanya 1 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Milli Takımı bireysel kategorilerde katıldığı yarışlarda şu dereceleri aldı:

Erkekler hafif kilo tek çifte kategorisinde Türkiye milli takımından Halil Kaan Köroğlu birinci, bireysel katılan Mikita Karneyeu ikinci, Portekiz milli takımından Duarte Kastro oldu.

Erkekler tek çifte kategorisinde Türkiye'den Ege Cevdet Mutlu, bireysel katılan Aleksandr Kovalskii ikinci, Panagiotis Makrygiannis üçüncü oldu.

Türkiye'nin takım olarak katıldığı kategorilerde ise sonuçlar şu şekilde:

Kadınlar hafif kilo ikili çiftede kategorisinde Türkiye milli takımından Simla Suay Alıncı ile Irmak Fertuğ birinci, İtalya milli takımından Emma Tosi ile Arianna Tosi ikinci, Macaristan milli takımından Hanna Matyas ile Csende Ajna Kiss üçüncü oldu.

Kadınlar hafif kilo tek çifte kategorisinde bireysel olara katılan Maria Zhovner birinci, Türkiye milli takımından Deniznur Baykara ikinci, Macaristan milli takımından Eszter Fehervari üçüncü oldu.

Erkekler dört tek kategorisinde İsviçre birinci, Hırvatistan ikinci, Türkiye üçüncü oldu.

Kadınlar dört tek kategorisinde Romanya birinci, Polonya ikinci, Türkiye üçüncü oldu.

Erkekler sekizli kategoride Romanya birinci, Türkiye ikinci, İspanya üçüncü oldu.

Her kategoride yarışın sonunda ödül töreni düzenlendi. İlk altın madalyanın kazanıldığı erkekler hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya kazanan Halil Kaan Köroğlu'na ödülü Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından verildi.

'BEKLENTİMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE PERFORMANS GÖSTERDİK'

Yarışların sonunda şampiyonayı değerlendiren Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli takımın beklentinin çok üzerinde bir performans sergilediğini söyledi. Ertürk, "Beklentimizin çok üzerinde çok üstün bir performans gösterdi milli takımımız. Tarihinde en çok madalya aldığımız Avrupa Şampiyonası bu oldu. Bugüne kadar aldığımız madalyaların iki katı madalya aldık. Muhteşem yarışlar çıkardılar. Hepsinin emeğine sağlık. Pırlanta gibi bir çağ geliyor ve inşallah ileride daha büyük yarışlarda, olimpiyatlarda bu çocuklar tekrar madalyalar alacaklar. Organizasyonla ilgili Avrupa'dan çok fazla olumlu yorumlar aldık. Tahmin ediyorum aday olduğumuz her yarışı bundan sonra alabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps ise ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür etti. Phelps, Türkiye'nin organizasyonu başarılı şekilde düzenlediğini dile getirdi.