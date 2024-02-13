Haberler Diğer Sporlar Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa'da yılın takımı seçildi

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa'da yılın takımı seçildi

Son dakika spor haberleri... Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa Cimnastik Birliği (EG) tarafından düzenlenen oylamada 2023'ün en iyi takımı seçildi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 16:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa'da yılın takımı seçildi

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa Cimnastik Birliğinin (EG) düzenlediği oylamada 2023'ün en iyi takımı seçildi.

EG tarafından 4. kez yapılan Yılın Cimnastikçisi oylamasının sonuçları belli oldu.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, oyların yüzde 59'unu alarak İsrail Ritmik Cimnastik Milli Takımı (yüzde 37), Fransa Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı (yüzde 2), Belçika Akrobatik Kadın Milli Takımı (yüzde 1) ve Büyük Britanya Trampolin Milli Takımı'nın (yüzde 1) önünde yılın takımı ödülüne layık görüldü.

Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası'nda ise 10. olarak ilk kez takım halinde olimpiyata katılma hakkı elde etmişti.

DİĞER
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erzincan'da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var
Flaş itiraf! "Gitmemesi için mücadele verdim"
Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muammer Şahin altın madalya kazandı!
Bengisu Avcı yine ilki başardı
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2024 | 💕Nişanlıya, eşe, kadına, erkeğe Sevgililer Günü mesajları
Süper Loto sonuçları 13 Şubat Salı 2024
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimnastik Erkek Milli Takımı yılın takımı oldu! Cimnastik Erkek Milli Takımı yılın takımı oldu! 16:58
Muammer Şahin altın madalya kazandı! Muammer Şahin altın madalya kazandı! 16:20
Ç. Rizespor-F.Bahçe maçı biletleri satışta! Ç. Rizespor-F.Bahçe maçı biletleri satışta! 16:06
EURO 2024'e damga vuracak yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim EURO 2024'e damga vuracak yetenekler açıklandı! Türkiye'den tek isim 15:56
Vakıfbank yarı finalde! Vakıfbank yarı finalde! 15:52
Trabzonspor’da Pendik mesaisi başladı! Trabzonspor’da Pendik mesaisi başladı! 15:29
Daha Eski
Flaş itiraf! "Gitmemesi için mücadele verdim" Flaş itiraf! "Gitmemesi için mücadele verdim" 15:24
Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray... Şampiyon kim olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray... 14:59
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası 14:36
Bengisu Avcı yine ilki başardı Bengisu Avcı yine ilki başardı 14:16
G.Saray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları G.Saray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları 13:46
Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik... Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik... 13:45