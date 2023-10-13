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Eczacı’nın ilacı yeniler

Eczacıbaşı Başkanı Eczacıbaşı, takıma yeni katılanlardan verim alacaklarına inandığını söyledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Eczacı’nın ilacı yeniler
Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve başantrenör Ferhat Akbaş, takıma yeni katılan oyunculardan çok verim alacaklarına inanıyor. Eczacıbaşı "Özellikle genç oyuncularımızı aramıza katarken çok titiz davrandık. Bu takımı, uzun vadede ileriye gençler taşıyacaktır. Bundan dolayı da transferlerimizde her zaman genç oyunculara ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu ligde, rakiplerin arasından sıyrılıp en tepeye çıkmak büyük bir marifet. Takımımızı şampiyon yapmak ve en tepeye çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. Takımın Başantrenörü Ferhat Akbaş da "Eksik ve zorlandığımız pozisyonlara transferler gerçekleştirdik" şeklinde konuştu
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