Bodrum Cup sürprizi

The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Ekim ayı boyunca binlerce denizci ve deniz tutkununu bir araya getirecek olan The Bodrum Cup 'ın bu yıl 35.'si düzenlenecek. İsim sponsorluğunu İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black'in yaptığı, ana sponsorluklarını Opet ve Tüpraş'ın üstlendiği yarışlarda bu yıl bir de sürpriz etap planlandı. Yarış, Selanik'te Cumhuriyet'in 100. Yılı onuruna Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ziyaret edilerek başlayacak. The Bodrum Cup, 8 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma seramonisi ile devam edecek. Onlarca yarışçı 17 Ekim'deki start için tam 35 yıldır yarıştığı sulara, Bodrum'a dönecek ve yine büyük bir rekabet yaşanacak.
Hem Selanik'in hem de İstanbul'un yarış rotasına dahil edildiği Maximiles Black The Bodrum Cup'a Four Seasons Hotels İstanbul, Metro Türkiye, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum da tam destek verecek.