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Ferhat’tan gümüş

Antalya’da sona eren 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel barda Ferhat Arıcan. gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Ferhat’tan gümüş

Antalya'da 39 ülkeden 319 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son gününde erkeklerde paralel bar, atlama masası, barfiks aleti ile kadınlarda denge ve yer hareketleri finalleri gerçekleştirildi. Erkeklerde paralel bar aleti finalinde Ferhat Arıcan, 14.933 puanla gümüş madalya kazandı. Atlama masası aletinde ise şampiyonada iki kez altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli cimnastikçi Adem Asil, dördüncü sırada yer aldı.

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