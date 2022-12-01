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Tesis hamlesi

Gençlik ve spor merkezleri toplu açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da hizmete giren gençlik merkezlerinin arttığını belirtti. Kasapoğlu, "Ankara'da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı, bugün 150'ye yaklaşmış durumda" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Tesis hamlesi
Gençlik ve spor merkezleri toplu açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da hizmete giren gençlik merkezlerinin arttığını belirtti. Kasapoğlu, "Ankara'da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı, bugün 150'ye yaklaşmış durumda" dedi.
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