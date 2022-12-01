Tesis hamlesi

Gençlik ve spor merkezleri toplu açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da hizmete giren gençlik merkezlerinin arttığını belirtti. Kasapoğlu, "Ankara'da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı, bugün 150'ye yaklaşmış durumda" dedi.
Gençlikve spor merkezleri toplu açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da hizmete giren gençlik merkezlerinin arttığını belirtti. Kasapoğlu, "Ankara'da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı, bugün 150'ye yaklaşmış durumda" dedi.