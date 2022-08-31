Türkiye "4. Dünya Göçebe Oyunları"na hazırlanıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde 29 Eylül-2 Ekim'de Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunlarının çok başarılı bir spor organizasyonu olacağını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Dünya Göçebe Oyunlarının, ilki 2014'te Kırgızistan'da düzenlenen, Türk Devletler Teşkilatı'nın devlet başkanları düzeyinde kararlaştırılmış dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olduğunu belirtti.

Oyunların 2016 ve 2018'de de Kırgızistan'da düzenlendiğini, 2020'de Türkiye'de Bursa'nın İznik ilçesinde yapılmasına karar verilmişken Kovid-19 salgınının yaşandığını kaydeden Erdoğan, "İznik, Anadolu'nun hakkıyla takdir edilmemiş, keşfedilmemiş değerlerinden bir tanesi. Dünya Göçebe Oyunlarının İznik'te yapılmasının çeşitli anlamı var. Bu oyunların ilk önce Kırgızistan'da başlamış olmasına adeta bir referans barındırıyor." dedi.

"İZNİK, HALKIN TEVECCÜHÜNÜ KAZANACAK MEKANLARI İÇERİYOR"

Oyunların Kırgızistan'da Issık Gölü kenarında yapıldığını anımsatan Erdoğan şunları kaydetti:

"İznik'te de bir gölün kenarında yapılacak. Bu tür büyük göllere geleneğimizde atfedilen bir değer var. Bu, bu değerin bir takdiri. İznik'in fethinde Orhan Gazi'nin ordusunda çok ciddi anlamda Kırgızistan'dan sırf savaşa destek için gelen mücahitlerin, şehitlerin olduğunu biliyoruz. İznik'te bugün onları yad eden bir Kırgızlar Türbesi var. Oyunlarla, İznik ile Issık Gölü, Anadolu ile Kırgızistan arasında bağlantının tazeliğini koruduğunu da hatırlatmış oluyoruz. İznik, binlerce yıllık tarihi olan, birçok medeniyetin merkezi konumunda."

İznik'te restorasyona uğramış, halkın teveccühü kazanacak birçok mekanın olduğunu, şehrin turizminde ciddi gelişmelerin yaşandığını dile getiren Erdoğan, İznik'in, Ayasofya isimli bir cami dahil birçok eski camiyi içinde barındırdığını, İznik Konsülünün toplandığı şehrin, Hristiyan dünyası için de kıymetli bir yer olduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarıyla, Türk dünyasının geleneksel sporlardaki öncü rolünün tüm dünyaya gösterilmiş olacağını ifade etti.

"ÇOK RENKLİ, KÜLTÜREL BİR ZENGİNLİK"

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak merkezlerinin Türkiye'de olduğunu ancak çalışma alanlarının sadece Türk dünyası olmadığını belirten Erdoğan, "Bişkek'te kurulmuş İstanbul'a taşınmış uluslararası bir konfederasyonuz. Şu anda 15 ülkeden 20'nin üzerinde üye federasyonumuz var. Bugüne kadar 13 ülkenin gençlik ve spor bakanlarıyla Geleneksel Sporların Desteklenmesine Yönelik Niyet Belgelerini imzalamış durumdayız." dedi.

Bugüne kadar yaptıkları geleneksel sporların dahil olduğu çalışmada, 80'in üzerinde ülkeyle farklı düzeylerde ilişkilerinin olduğunu aktaran Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye, İznik'te, bu tür organizasyonları gerçekleştirmedeki tecrübesini ortaya koyarak Dünya Göçebe Oyunlarıyla çok başarılı bir spor organizasyonu düzenlemiş olacak. Geleneksel spor organizasyonları, alışılagelmiş spor organizasyonlarından çok daha renkli, kültürel bir zenginlik içerisinde geçiyor. Bu yönüyle sadece Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel spor meraklılarının geleceği bir etkinlik olmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından ülkenin geleneksel spor ve oyunlarının bir arada olduğu bir kültürel şölen ve sportif müsabaka izlenmiş olacak."

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak edeceğini belirtti. Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın, Türk Devletler Teşkilatı'nın diğer devlet başkanlarını da Dünya Göçebe Oyunlarına davet ettiğini aktardı.

Dünya Göçebe Oyunlarının, dünyada geleneksel sporların güçlenmesi mücadelelerine en büyük katkıyı veren organizasyonlardan biri olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun, kültürlerin ihyasına yönelik olduğunun altını çizdi.

Bu oyunların, dünyada yok olmaya yüz tutmuş, değer verilmemiş veya göz ardı edilmiş birçok kültürel zenginliğin kamuoyuyla buluşması için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ümit ediyorum ki halkımızın katılımıyla çok güzel bir etkinliği 29 Eylül-2 Ekim arasında İznik'te gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.