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Karahan Gümüş madalya kazandı

Romanya'da organize edilen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın birinci gününde Türkiye Atletizm Milli Takımı; 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Karahan Gümüş madalya kazandı
Romanya'da organize edilen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın birinci gününde Türkiye Atletizm Milli Takımı; 2 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Eskişehirli rekortmen gülleci Alperen Karahan ise ilk günde 20,20 metre mesafeyle gülle atan Karahan, gümüş madalyaya layık görüldü. Sezon başından beri hedefinde 9-18 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları olduğunu ifade eden Karahan, "Türk spor tarihine yazmak istediğim daha çok derece var ve 21,10 metre olan olimpiyat barajını geçmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
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