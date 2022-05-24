Dev işbirliği

Türkiye İş Bankası, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi destekçisi oldu. Banka ve Komite'nin gerçekleştirdiği iş birliğiyle gençlere 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanmada daha fazla imkan sağlanmasının yanı sıra çocuklara spor alışkanlığı kazandırılması, onların küçük yaşlarda olimpik değerlerle buluşturulması, daha fazla gencin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmesi ve Türkiye'nin olimpiyatlardaki başarısının artırılması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran "İnanıyorum ki TMOK ile yürüyeceğimiz bu yolda hepimizi gururlandıracak başarılara imza atacağız" dedi. Paris Olimpiyatlarında büyük başarılar elde edeceklerini ifade eden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran şöyle konuştu: "Ülkemizin dahil olduğu ilk olimpiyat oyunları, Paris 1924´tü. 1924, aynı zamanda Bankamızın da kurulduğu yıldır. 100. yaşımıza denk gelen 2024´te hem yeni yaşımızın hem de olimpiyatların heyecanını bir arada yaşayacağız"

Zeki UZUNDURUKAN