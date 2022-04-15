Aktüel haberler (15.04.2022)

Erling Haaland için yeni bir iddia ortaya atıldı. Manchester City patronu Pep Guardiola'nın, Norveçli yıldızın kesin olarak alınmasını istediği belirtildi.

2021'İN en iyi erkek cimnastikçisi seçilen Ferhat Arıcan, "Üçüncü Avrupa şampiyonluğumu elde etmek ve dünya şampiyonluğunu almak istiyorum" dedi.

Ülkesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren R. Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon (55) hayata gözlerini yumdu.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları bugün Ankara'da oynanacak: 15.00: Vakıfbank THY, 17.30: Eczacıbaşı-Fenerbahçe Opet.