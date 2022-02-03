Haberler Diğer Sporlar 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türk bayrağını Ayşenur Duman ve Furkan Akar'ın taşıyacağı açıklandı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türk bayrağını Ayşenur Duman ve Furkan Akar'ın taşıyacağı açıklandı

Son dakika spor haberleri... 2022 Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de organize edilecek. Açılışa saatler kala seremonide Türk bayrağını milli sporcularımızdan Ayşenur Duman ile Furkan Akar taşıyacağı açıklandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 13:33
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türk bayrağını Ayşenur Duman ve Furkan Akar'ın taşıyacağı açıklandı

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Ayşenur Duman ile Furkan Akar taşıyacak. Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları yarın TSİ 15.00'te yapılacak açılış töreni ile start alacak.

Büyük bir görsel şölenin olacağı açılışta Türk kafilesinde bayrağı kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ile sürat patenci sporcusu Furkan Akar taşıyacak.

Milli sporcuların hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, müsabakalar öncesinde antrenörlerden bilgi alırken, milli sporculara da başarılar diledi.

DİĞER
Bafetimbi Gomis açıkladı! Alanyaspor maçında forma giyecek mi?
Hülya Avşar 'hamileymişim' dedi sokak ortasında kardeşi Helin'le konuştu! Avşar kızından bomba sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor