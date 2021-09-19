Son dakika spor haberleri: Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak: Herkesi havalimanına bekliyoruz!

Ampute Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Osman Çakmak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldukları için büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Çakmak, "Tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor! Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden Aziz Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk" dedi.

Halkımızı kendilerini karşılamaya beklediklerini de ayrıca vurgulayan Çakmak, "Yarın, Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz." ifadesini kullandı.