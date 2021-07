Son dakika spor haberi: Mercedes Lewis Hamilton'ın sözleşmesini uzattı

Mercedes-AMG F1 takımı, 7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilot Lewis Hamilton ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 36 yaşındaki Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Hamilton, takjımıyla 1 yıllık kontrat yapmıştı.

Son haftalarda yapılan resmi görüşmeler sonucunda Mercedes ile Hamilton birlikteliği 2023'e kadar uzatıldı.

35 MİLYON EURO KAZANACAK

İngiliz basınında çıkan haberlerde Lewis Hamilton'ın yeni sözleşmede 30 milyon pound (35 milyon Euro) kazanacağı belirtildi. Hamilton mevxut sözleşmesinde 47 milyon Euro kazanıyor.

Two more years. 👊



We're delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with the Team until at least 2023!