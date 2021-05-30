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Başkan'dan Fetih mesajı!

Cumhurbaşkanı , tarafından düzenlenen 9. Uluslararası programında, ’un fethinin 568. yıl dönümünü kutlarken sporculara başarılar diledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Başkan'dan Fetih mesajı!
'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla tamamlandı. Fetih Kupası Programı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı , yaptığı açıklamada "İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı vesilesiyle tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası'nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı. Erdoğan ayrıca, "Geçtiğimiz yıl 'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl 'ni hizmete vererek, dün de (önceki gün) 'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz." dedi.
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