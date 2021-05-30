Başkan'dan Fetih mesajı!

İstanbul'unfethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla tamamlandı. Fetih Kupası Programı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İstanbul'un Fethi'nin 568. yılı vesilesiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Fetih Kupası'nda yarışan, geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı. Erdoğan ayrıca, "Geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de (önceki gün) Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz." dedi.