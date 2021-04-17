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Milli sporculardan 4 altın 3 gümüş madalya

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 3. serinin ikinci gününde milli sporcular, 4 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 00:17
Milli sporculardan 4 altın 3 gümüş madalya

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın kentinde bulunan bölgesinde düzenlenen organizasyonda ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde milli sporculardan , 17.62'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya alırken, 19.10'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 18.15'lik derecesiyle birinci oldu ve altın madalyaya ulaştı.

, T47 kategorisi erkekler 100 metre finalinde 12.18'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve altın madalya elde etti.

, F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde 8,14 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı ve kendisine ait 7,45 metrelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

F41 kategorisi erkekler cirit atma finalinde 18 yaşındaki milli sporculardan , 33,87 metrelik derecesiyle altın, ise 30.01 metreyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

'na puan kazanmak için 33 ülkeden 275 atletin yarıştığı üçüncü seride müsabakalar, yarın sona erecek

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