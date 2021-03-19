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Son dakika spor haberi: emekli olacağı açıklandı

Dünyaca ünlü dövüşçüsü 'un emekli olacağı duyuruldu. UFC'nin başkanı , UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov'un emeklilik kararı aldığını belirtti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 16:22
Son dakika spor haberi: Khabib Nurmagomedov emekli olacağı açıklandı

Dünyaca ünlü organizasyonu , herkesi şaşırtan bir bilgi paylaştı. UFC'nin başkanı , UFC efsanesi 'un emeklilik kararı aldığını belirtti.

İlk olarak basınında yer alan emeklilik haberlerinin çoğalması nedeniyle bir bilgilendirme yapmak zorunda kalan Dana White, gelişmelerin doğru olduğunu ifade etti.

Dana White, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, "Yüzde 100 olarak emekliliğe ayrıldı" yazısını yazdı ve teşekkür etti. Khabib'in boşa çıkan kemeri için ile gecesinde karşılaşacak. 32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov'un emeklilik yazısını resmi dilekçe ile yolladığı ve UFC'ye ulaştığı da kaydedildi.

Dağıstanlı dövüşçü, 29-0'lık efsane serisiyle tarihe geçmişti. ()

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