Son dakika spor haberi: Khabib Nurmagomedov emekli olacağı açıklandı

Dünyaca ünlü karma dövüş sanatları organizasyonu UFC, herkesi şaşırtan bir bilgi paylaştı. UFC'nin başkanı Dana White, UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov'un emeklilik kararı aldığını belirtti.

İlk olarak İngiliz basınında yer alan emeklilik haberlerinin çoğalması nedeniyle bir bilgilendirme yapmak zorunda kalan Dana White, gelişmelerin doğru olduğunu ifade etti.

Dana White, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, "Yüzde 100 olarak emekliliğe ayrıldı" yazısını yazdı ve teşekkür etti. Khabib'in boşa çıkan kemeri için Michael Chandler ile Charles Oliveira UFC 262 gecesinde karşılaşacak. 32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov'un emeklilik yazısını resmi dilekçe ile yolladığı ve UFC'ye ulaştığı da kaydedildi.

Dağıstanlı dövüşçü, 29-0'lık efsane serisiyle tarihe geçmişti. (Milliyet)