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26 Haziran 2020, Cuma
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Dev yatırım

Dev yatırım

Gençlik ve , 'ya 32 milyonluk bütçe ayırdı. , "Çankırı ilimiz spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor. Tesisleri bir an evvel açmak için gece gündüz çalışacağız" ifadesini kullandı.

Gençlik ve iline dev bir yatırım yapıyor. Bakanlık merkezinde gerçekleşen görüşmede Çankırı'ya yapılacak yatırımları kapsayan protokollere imzalar atıldı. Bakanlık tam 32 milyon liralık bütçe ayırdı. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Çankırı'mız için gençlerimiz, kadınlarımız, tüm halkımız için hayırlı uğurlu bereketli olsun diyorum. Çankırı'mıza ve ülkemizin dört bir yanına bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla el ele vererek en güzelini, en iyisin milletimize kavuşturmanın gayretini göstereceğiz" diye konuştu.

İŞTE GERÇEKLEŞECEK PROJELER
Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci yurtlarının önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımızın sadece öğrencilerin değil tüm milletin yurdu olduğu görüldü. Son 18 yılda yurtlar 180 binlerden 700 bine kadar çıktı. Çankırı'daki kapasitemizi 5 bine çıkardık. Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık" dedi. Çankırı'ya yapılacak yatırımlar şöyle: 3 adet çim futbol sahası ve yarım kalan 1 sahanın tamamlanması. 2 açık ve 6 kapalı halı saha, 4 gençlik merkezi, 2 spor salonu, 500 kişilik güreş sahası, spor salonu, 3 spor tesisinin bakım ve onarımı.

  1. 26.6.2020
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