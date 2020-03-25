Tokyo 2020 Olimpiyatları ne zaman yapılacak?
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok organizasyon iptal edilmişti. İptal edilen organizasyonladan biri de 2020 Tokyo Olimpiyatları olmuş, dev organizasyonun hangi tarihte yapılacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyordu. Organizasyonun yapılacağı tarihe dair ilk bilgi Uluslar arası olimpiyat komitesinden geldi.
Uluslar arası olimpiyat komitesi, spor federasyonlarıyla perşembe günü yapacağı toplantı sonrası Tokyo 2020 olimpiyatlarının tarihinin netleşeceğini açıkladı.
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 13:57
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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