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25 Mart 2020, Çarşamba
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Olimpiyatları ne zaman yapılacak?

Tokyo 2020 Olimpiyatları ne zaman yapılacak?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok organizasyon iptal edilmişti. İptal edilen organizasyonladan biri de 2020 Tokyo Olimpiyatları olmuş, dev organizasyonun hangi tarihte yapılacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyordu. Organizasyonun yapılacağı tarihe dair ilk bilgi arası olimpiyat komitesinden geldi.

arası olimpiyat komitesi, spor federasyonlarıyla perşembe günü yapacağı toplantı sonrası olimpiyatlarının tarihinin netleşeceğini açıkladı.

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  2. Güncelleme: 25.03.2020 13:57
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