Emircan Ayaklı’dan milli gurur
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano sporcusu Emircan Ayaklı, ilk kez giydiği milli formayla altın madalya kazandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Uluslararası Gloria Canoeing Cup' Uzun Mesafe Kano yarışları Antalya'da tamamlandı. Acısu nehri üzerinde yapılan ve 12 ülkeden 150 sporcunun madalya için mücadele ettiği yarışlarda Türkiye, 4 kupa ve 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi olurken, K1 Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan Bursa Büyükşehirli sporcu Emircan Ayaklı, Türkiye'ye tek altın madalya kazandıran isim oldu.
Yarışma sonunda büyük mutluluk yaşayan Emircan Ayaklı ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Yusuf Konat'ın elinden aldı. Milli formayla mücadele eden diğer Büyükşehirli sporcular Bedirhan Çıktay C1 Yıldız Erkekler kategorisinde altıncı sırada yer alırken, K1 Yıldız Kızlar'da yarışan Simge Kaya ise parkurda yaşadığı kaza sonucunda yarışmayı tamamlayamadı.
- 15.03.2020
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