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15 Mart 2020, Pazar
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’dan milli gurur

Emircan Ayaklı’dan milli gurur

Kulübü Kano sporcusu , ilk kez giydiği milli formayla kazandı.

'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Uluslararası Gloria Canoeing Cup' Uzun Mesafe Kano yarışları 'da tamamlandı. Acısu nehri üzerinde yapılan ve 12 ülkeden 150 sporcunun madalya için mücadele ettiği yarışlarda Türkiye, 4 kupa ve 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi olurken, K1 kategorisinde yarışan Büyükşehirli sporcu , Türkiye'ye tek kazandıran isim oldu.

Yarışma sonunda büyük mutluluk yaşayan Emircan Ayaklı ödülünü Kulübü yönetim kurulu üyesi Yusuf Konat'ın elinden aldı. Milli formayla mücadele eden diğer Büyükşehirli sporcular Bedirhan Çıktay C1 Yıldız Erkekler kategorisinde altıncı sırada yer alırken, K1 Yıldız Kızlar'da yarışan Simge Kaya ise parkurda yaşadığı kaza sonucunda yarışmayı tamamlayamadı.

  1. 15.03.2020
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