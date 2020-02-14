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14 Şubat 2020, Cuma
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Türkiye 'nde mutlu sona ulaştı

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde Buz Adam GSK mutlu sona ulaştı

Türkiye 'nde Gençlik ve Spor Kulübü (), 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamladı. Başkanı 'ın, final serisinde son ana kadar iyi bir mücadele ortaya koyan Genç Ankaralılar Spor Kulübü ekibine teşekkürlerini sundu.

Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre, Genç Ankaralılar Spor Kulübünü 6-0 mağlup eden , final serisini 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun tamamlanmasının ardından, ligin en iyi kalecisi olarak Buz Adam GSK'den Anastasiia Vasilenko, en iyi forveti olarak yine aynı takımdan Betül Tayğar ve en iyi defans oyuncusu olarak da Genç Ankaralılar Spor Kulübünden Ayşe Koçak seçildi. Açıklamada TBHF Başkanı 'ın, "Oldukça çekişmeli maçların olduğu bir sezonu geride bırakıyoruz. Bu zorlu yarışın sonunda ipi göğüsleyen Buz Adam GSK teknik ekibini ve oyuncularını tebrik ediyorum. Final serisinde son ana kadar iyi bir mücadele ortaya koyan Genç Ankaralılar Spor Kulübü ekibine de teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun faaliyet gösterdiği her kategoride iddialı bir şekilde mücadele eden Buz Adam GSK'ye ilerleyen dönemlerde başarılar diliyorum. Kazanan Türk buz hokeyi oluyor." ifadelerine yer verildi.

  1. 14.02.2020
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