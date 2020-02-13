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13 Şubat 2020, Perşembe
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32 milyonluk yatırım

32 milyonluk yatırım

, 'ye 32 milyon TL'lik yatırım yapacak.

Gençlik ve , 'ye yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL'lik yatırım için ilçe belediye başkanları ile protokol imzaladı. Merkez Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale'ye toplam maliyeti yaklaşık 32 milyon TL olan; ikişer adet yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, nizami sentetik yüzeyli çim saha, 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, kapalı halı saha, 2 tesisin tamamlanması, 4 tesisin bakım onarımı gibi pek çok çalışmayı hayat geçirdiğimizi buradan müjdeliyoruz. Çanakkale'miz inşallah daha sportif bir şehir olacak. İnşallah bu yatırımların devamı gelecek" dedi.
  1. 13.2.2020
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