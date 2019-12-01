Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı B Klasmanı Dünya Şampiyonası'na veda etti - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Curling Milli Takımı B 'na veda etti

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı B Klasmanı Dünya Şampiyonası'na veda etti

Curling B 'nda mücadele eden , 'yı yenmesine karşın bir üst tura yükselemedi ve şampiyonaya veda etti.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Lohja şehrinde düzenlenen organizasyonun altıncı maçında ev sahibi ülkeyle karşılaşan Türkiye, mücadeleyi kazandı.

Bu sonuçla ilk turda 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde eden Türkiye, bir üst tura çıkma şansını yitirerek şampiyonayı noktaladı.

Milliler, organizasyonda daha önce Polonya'yı 8-4, 'yı 8-6'lık skorlarla geçerken 'e 12-8, 'ya 10-3 ve 'ya 10-1 yenilmişti.

  1. 01.12.2019
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