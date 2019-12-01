Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı B Klasmanı Dünya Şampiyonası'na veda etti
Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Finlandiya'yı 8-2 yenmesine karşın bir üst tura yükselemedi ve şampiyonaya veda etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja şehrinde düzenlenen organizasyonun altıncı maçında ev sahibi ülkeyle karşılaşan Türkiye, mücadeleyi 8-2 kazandı.
Bu sonuçla ilk turda 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde eden Türkiye, bir üst tura çıkma şansını yitirerek şampiyonayı noktaladı.
Milliler, organizasyonda daha önce Polonya'yı 8-4, Japonya'yı 8-6'lık skorlarla geçerken İsveç'e 12-8, Kanada'ya 10-3 ve İtalya'ya 10-1 yenilmişti.
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