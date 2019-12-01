Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı B Klasmanı Dünya Şampiyonası'na veda etti

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja şehrinde düzenlenen organizasyonun altıncı maçında ev sahibi ülkeyle karşılaşan Türkiye, mücadeleyi 8-2 kazandı.

Bu sonuçla ilk turda 3'er galibiyet ve mağlubiyet elde eden Türkiye, bir üst tura çıkma şansını yitirerek şampiyonayı noktaladı.

Milliler, organizasyonda daha önce Polonya'yı 8-4, Japonya'yı 8-6'lık skorlarla geçerken İsveç'e 12-8, Kanada'ya 10-3 ve İtalya'ya 10-1 yenilmişti.