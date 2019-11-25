Eskrimde olimpiyat yolunda 12 turnuva

Murat Atalı, eylül ayında başlayan 2019-2020 eskrim sezonuna dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli eskrimcilerin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi kota puanı "peşinde" olduğuna dikkati çeken Atalı, "Eskrimcilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışında yeni sezona yoğun bir tempoyla başladı. Yeni sezon için rotamızı 'Tokyo' belirlemiştik ve bu rotada emin adımlarla ilerliyoruz. Motivasyonumuz yüksek, inancımız da bir o kadar büyük." diye konuştu.

Olimpik havuz sporcuları Martino Minuto, İrem Karamete, Enver Yıldırım ve Iryna Shchukla'nın yurt dışı turnuvalarda sezonu madalya ile açtığını hatırlatan Atalı, "Başarılar bizleri hem sevindirdi hem olimpiyat yolunda umutlarımızı artırdı. Tokyo 2020 yolunda yarıştan kopmaya niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

TARİHİ BAŞARILAR

Murat Atalı, genç eskrimcilerin tarihi başarılar kazanmaya devam ettiğini söyledi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kadınlar ferdide Nisanur Erbil'in gümüş madalya kazanması ve Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır, Nisanur Erbil'den kurulu Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nın altın madalya almasının Türkiye eskrim tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Atalı, şöyle devam etti:

"Milli flörecimiz Martino Minuto önce Taşkent, ardından Amsterdam, Bratislava ve Bükreş'te birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı. Tokyo vizesi alma yolunda istikrarını koruyor. 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan flörecimiz İrem Karamete de Antalya'daki organizasyonumuzda şampiyon olarak Tokyo yolunda önemli bir avantaj elde etti. Şu an İrem dünya klasmanında 60, Iryna 68 ve Enver 74'üncü sırada bulunuyor. Sporcularımız nisan ayına kadar kota puanı kovalamaya devam edecek. Kalifikasyon sürecinde flöre ve kılıç branşlarında sporcularımızın katılacağı dünya kupası ve grand prix olmak üzere toplam 12 turnuva daha var."

Olimpiyat yolunda teknik heyet ve sporculara güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Atalı, "Sporcularımızın bu turnuvalardan elde edeceği puanlarla birden fazla Tokyo bileti alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"SPORCULARIMIZDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Murat Adalı, "Sporcularımızdan beklentimiz yüksek. Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'mız Taşkent'te elde edilen önemli başarı ile umutlarımızı daha da artırdı." dedi.

Avrupa şampiyonlukları bulunan Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil'in 2020 Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için de tam konsantrasyonla çalıştığı bilgisini veren Atalı, "Tüm sporcularımız kendi yaş kategorilerinde en iyi mücadeleyi verecektir, onlardan umutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

İstikrar ve atılım sloganıyla çıktıkları yolda önemli başarılar elde etiklerini ifade eden Atalı, şunları söyledi:

"Başarıya inanmak ve umut etmek çok önemli ama elbette yeterli değil. Başarıya giden yolda en önemli unsurların başında bıkmadan, yorulmadan çalışmak geliyor. Bu konuda da federasyonumuz üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Düzenlediğimiz uluslararası kamplarımızla sporcularımız için hem fiziksel hem mental açıdan en uygun antrenman ortamını sağlamaya özen gösteriyoruz. Bir yandan yurt dışı müsabakalarına katılım oranımız yükselirken, yurt dışında katıldığımız kamp sayısı da artıyor."

"VALERY SHTURBABİN İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR KAZANÇ"

Eskrimde son yıllarda elde edilen başarılarda milli takımlar başantrenörü Valery Shturbabin'in büyük payı olduğunu belirten Atalı, "Onunla çalışmak, Federasyonumuz ve Türk eskrimi adına büyük bir kazanç." dedi.

İvme yakalanan eskrimde son yıllarda tarihi başarılara imza atıldığını vurgulayan Atalı, "Altyapı başarılarının ileriki dönemde büyüklerde de önemli başarılara zemin hazırladığını biliyoruz. Valery Shturbabin ve teknik ekibimizin uyguladığı programın bizi olimpiyat madalyasına götüreceğine inanıyoruz." diye konuştu.

İnançla çalıştıkça başarının da geldiğini ifade eden Atalı, "Biz sporcularımıza güvenip atılımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de şu an faal eskrim yapan 4 bin sporcumuz var. Her geçen gün sporcu sayımız artıyor, sporumuzun popülaritesi yükseliyor. Atılımlarda istikrar, başarıda da istikrarı sağlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.