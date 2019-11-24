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24 Kasım 2019, Pazar
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'ndan Avrupa'da iki

Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya

, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek , bronz madalyanın sahibi oldu.

Yıldız kızlar bireyselde mücadele eden Yağmur Erdağlı da bronz madalyaya ulaştı. Turnuvada Tuğçe Rana Kaya 6'ncı, Ezgi Koçer ise 7'nci sırayı aldı.

  1. 24.11.2019
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