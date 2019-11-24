Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya
Yıldız Milli Eskrim Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ikinci gününde kılıç kategorisinde iki bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Sinan Par, Murat Sarp Aşık, Efe Dinç ve Alkım Öztürk'ten oluşan erkek milli takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Yıldız kızlar bireyselde mücadele eden Yağmur Erdağlı da bronz madalyaya ulaştı. Turnuvada Tuğçe Rana Kaya 6'ncı, Ezgi Koçer ise 7'nci sırayı aldı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Yıldız Milli Eskrim Takımı'ndan Avrupa'da iki bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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