Milli sporcu tecrübelerini anlattı
09 Mart 2019, Cumartesi
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tecrübelerini anlattı

Milli sporcu tecrübelerini anlattı

Serbest dalış dünya rekortmeni , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını dünyaya duyuran , "Yaparım Bilirsin" konseptiyle bir alışveriş merkezinde hazırlanan programda ziyaretçilerle buluşarak Türk kadınının potansiyelini, neler yapabileceğini, motivasyon sırlarını ve tecrübelerini anlattı.

Kendisinin bir astım hastası olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan , "Benim hayatım nefes almakla değil, nefes tutmakla başladı." dedi.

Ankara'da deniz olmamasına karşın en fazla dalgıçın başkentten çıktığına dikkati çeken Şahika, "Suyun altı büyüleyici bir yer. Korkulardan korkmuyoruz, diyebiliriz. Astım hastalığım nedeniyle yıllarca evden çıkamadım. Ancak sporcu olduktan sonra limitleri zorlamaya başladım." ifadelerini kullandı.

İzleyicilere nefes alma egzersizi de gösteren dünya şampiyonu sporcu, "Kırdığım rekorlardan önce her zaman bu egzersizleri yapıyorum. Çok derin nefes alarak her şeyi yapabilirsiniz." diye konuştu.

Antarktika'da yaşadıklarını da paylaşan Şahika, denizleri ve çevreyi temiz tutmaları gerektiğini ifade etti.

Şahika Ercümen, söyleşinin sonunda katılanlarla öz çekim yaptı.

  1. 09.03.2019
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