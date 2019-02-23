Para Atıcılık Dünya Kupası sona erdi
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Para Atıcılık sona erdi

Para Atıcılık Dünya Kupası sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Atıcılık sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde 16-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda üç milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

25 metre tabancada , 10 metre havalı tüfekte ve 10 metre , paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti.

Kategorisinde birinci sırayı alan Çağla Atakal, aynı zamanda ferdi müsabakalarda madalya kazanan tek Türk sporcu oldu.

TAKIM MÜSABAKALARINDA 4 MADALYA

Türkiye, takım müsabakalarında ise 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

'nın son gününde , ve Murat Oğuz'dan oluşan Serbest Tabanca Takımı, 50 metre atışlarını bin 554 puanla üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Kupada daha önce Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve 'nin yer aldığı gümüş, Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl'ün temsil ettiği Havalı Tabanca Karışık Takımı ile Korhan Yamaç, Cevat Karagöl ve Yunus Bahçeci'den oluşan Erkekler Havalı Tabanca Takımı bronz madalya almıştı.

Türkiye, böylece organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

  1. 23.02.2019
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