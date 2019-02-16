Para atıcılıkta ilk kotayı Murat Oğuz aldı
Milli sporcu Murat Oğuz, para atıcılıkta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El Ayn kentinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda, 25 metre tabancada 5. olan Murat Oğuz'un 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandığı kaydedildi.
Dünya Kupası'nda mücadele eden Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci'den oluşan erkekler havalı tabanca takımı ise bin 671 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda yarın bireysel erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde Savaş Üstün, 10 metre havalı tüfek kategorisinde de Suzan Çevik ve Savaş Üstün'den oluşan karışık takım mücadele edecek.
- 16.2.2019 22:29
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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