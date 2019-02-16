Para atıcılıkta ilk kotayı Murat Oğuz aldı
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Para atıcılıkta ilk kotayı aldı

Para atıcılıkta ilk kotayı Murat Oğuz aldı

Milli sporcu , para atıcılıkta 'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El Ayn kentinde düzenlenen Para Atıcılık 'nda, 25 metre tabancada 5. olan 'un 'na katılma hakkı kazandığı kaydedildi.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci'den oluşan erkekler havalı tabanca takımı ise bin 671 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın bireysel erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde , 10 metre havalı tüfek kategorisinde de Suzan Çevik ve Savaş Üstün'den oluşan karışık takım mücadele edecek.

  1. 16.2.2019 22:29
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