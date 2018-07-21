Milli eskrimciler 4'te 4 yaptı
Çin'de devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Enver Yıldırım ve İrem Karamete'nin ardından Iryna Shchukla ve Martino Minuto da ana tabloya kalmayı başardı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wuxi kentindeki organizasyonda erkekler flöre kategorisi grup müsabakalarındaki 4 maçını kazanan, 1 müsabakasını kaybeden Martino Minuto, adını ana tabloya yazdırdı.
Son 64 maçında Slovak Cedrik Serri'nin rakibi olan Martino Minuto, 24 Temmuz Salı günü Serri'yi elemesi halinde Hong Konglu sporcular Chun Yin Ryan Choi ile Ka Long Cheung'un yapacağı maçın galibiyle tablo 16 için mücadele edecek.
Kadınlar kılıç kategorisindeki grup karşılaşmalarında 2 maçını kazanan, 3 karşılaşmasını kaybeden Iryna Shchukla da ana tabloya kaldı.
Iryna Shchukla, 24 Temmuz Salı günü Güney Koreli Jiyeon Kim ile son 64 maçında karşılaşacak. Milli eskrimci, Güney Koreli rakibini yenerse yine Güney Koreli Sooyeon Choi ile Venezuellalı Shia Rodriguez'in yapacağı maçın galibiyle son 16 maçına çıkacak.
Türkiye'nin 4 sporcuyla temsil edildiği Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ilk gün erkekler kılıçta Enver Yıldırım, dün de kadınlar flörede İrem Karamete ana tabloya kalmıştı.
Enver Yıldırım yarın, İrem Karamete ise 23 Temmuz Pazartesi günü son 64 karşılaşmalarını yapacak.
- 21.7.2018 15:45
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Milli eskrimciler 4'te 4 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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