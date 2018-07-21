Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wuxi kentindeki organizasyonda erkekler flöre kategorisi grup müsabakalarındaki 4 maçını kazanan, 1 müsabakasını kaybeden Martino Minuto, adını ana tabloya yazdırdı.

Son 64 maçında Slovak Cedrik Serri'nin rakibi olan Martino Minuto, 24 Temmuz Salı günü Serri'yi elemesi halinde Hong Konglu sporcular Chun Yin Ryan Choi ile Ka Long Cheung'un yapacağı maçın galibiyle tablo 16 için mücadele edecek.

Kadınlar kılıç kategorisindeki grup karşılaşmalarında 2 maçını kazanan, 3 karşılaşmasını kaybeden Iryna Shchukla da ana tabloya kaldı.

Iryna Shchukla, 24 Temmuz Salı günü Güney Koreli Jiyeon Kim ile son 64 maçında karşılaşacak. Milli eskrimci, Güney Koreli rakibini yenerse yine Güney Koreli Sooyeon Choi ile Venezuellalı Shia Rodriguez'in yapacağı maçın galibiyle son 16 maçına çıkacak.

Türkiye'nin 4 sporcuyla temsil edildiği Dünya Eskrim Şampiyonası'nda ilk gün erkekler kılıçta Enver Yıldırım, dün de kadınlar flörede İrem Karamete ana tabloya kalmıştı.

Enver Yıldırım yarın, İrem Karamete ise 23 Temmuz Pazartesi günü son 64 karşılaşmalarını yapacak.