Milli eskrimciler 4'te 4 yaptı – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Milli eskrimciler 4'te 4 yaptı

    Milli eskrimciler 4'te 4 yaptı

    'de devam eden 'nda ve 'nin ardından ve da ana tabloya kalmayı başardı.

    Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wuxi kentindeki organizasyonda erkekler flöre kategorisi grup müsabakalarındaki 4 maçını kazanan, 1 müsabakasını kaybeden , adını ana tabloya yazdırdı.

    Son 64 maçında Slovak Cedrik Serri'nin rakibi olan Martino Minuto, Salı günü Serri'yi elemesi halinde Hong Konglu sporcular Chun Yin Ryan Choi ile Ka Long Cheung'un yapacağı maçın galibiyle tablo 16 için mücadele edecek.

    Kadınlar kılıç kategorisindeki grup karşılaşmalarında 2 maçını kazanan, 3 karşılaşmasını kaybeden da ana tabloya kaldı.

    Iryna Shchukla, 24 Temmuz Salı günü Jiyeon Kim ile son 64 maçında karşılaşacak. Milli eskrimci, Güney Koreli rakibini yenerse yine Güney Koreli Sooyeon Choi ile Venezuellalı Shia Rodriguez'in yapacağı maçın galibiyle son 16 maçına çıkacak.

    Türkiye'nin 4 sporcuyla temsil edildiği 'nda ilk gün erkekler kılıçta , dün de kadınlar flörede ana tabloya kalmıştı.

    Enver Yıldırım yarın, İrem Karamete ise 23 Temmuz Pazartesi günü son 64 karşılaşmalarını yapacak.

    1. 21.7.2018 15:45
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