Satranç şampiyonu Muratpaşa’da – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Satranç şampiyonu Muratpaşa’da

    Satranç şampiyonu Muratpaşa’da

    Başkanı , Arnavutluk’un Dıraç şehrinde düzenlenen ’nda Dünya ikincisi olan ’la biraraya geldi.

    Arnavutluk'un Dıraç şehrinde düzenlenen 'nda 40 ülkeden 487 sporcu arasından Dünya ikincisi olan , Başkanı 'ı ziyaret etti.

    Başarılı sporcuyu kutlayan Başkan Uysal, "Bu sene ülkemizi başarıyla temsil eden Alperen'i kutluyorum. Biz ulusumuzun ne kadar yetenekli, ne kadar zeki, güçlü ve karakterli olduğunu bilerek yaşıyoruz. Bizler bu standartlarımızı bilerek yarışırsak, Alperen gibi gençlerimiz bizleri Dünya standartlarında başarıya götürür" diye konuştu.
    1. 25.5.2018 11:40
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