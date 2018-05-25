Satranç şampiyonu Muratpaşa’da
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Arnavutluk’un Dıraç şehrinde düzenlenen 2018 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda Dünya ikincisi olan Alperen Akdoğan’la biraraya geldi.
Başarılı sporcuyu kutlayan Başkan Uysal, "Bu sene ülkemizi başarıyla temsil eden Alperen'i kutluyorum. Biz ulusumuzun ne kadar yetenekli, ne kadar zeki, güçlü ve karakterli olduğunu bilerek yaşıyoruz. Bizler bu standartlarımızı bilerek yarışırsak, Alperen gibi gençlerimiz bizleri Dünya standartlarında başarıya götürür" diye konuştu.
- 25.5.2018 11:40
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Satranç şampiyonu Muratpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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