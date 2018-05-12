İrem Yaman'dan altın madalya – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'dan altın madalya

    İrem Yaman'dan altın madalya

    'nda , 62 kiloda altın madalya kazandı.

    Rusya'da devam eden 'nın üçüncü gününde kadınlar 62 kiloda şampiyon oldu.

    Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 62 kiloda tatamiye çıkan İrem, finalde İspanyol Marta Calvo Gomez ile karşılaştı.

    Milli sporcu, İspanyol rakibine 8-1 üstünlük sağlayarak, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

    İrem Yaman, rakibini 2015'teki Dünya Şampiyonası'nda da yenmişti.

    1. 12.5.2018 17:34
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