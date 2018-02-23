18. Alanya Atatürk Halk Koşusu – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    18. Alanya Atatürk Halk Koşusu

    18. Alanya Atatürk Halk Koşusu

    Antalya’nın Alanya ilçesinde “Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı 18. ve gerçekleştirilecek.

    Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde düzenlenen 18. ve 25 Şubat Pazar günü Alanya Anıt önünde gerçekleştirilecek. Saat 08.00 ile 15.00 arasında Atatürk Caddesi (Atatürk anıtı- Grand Kaptan Tosmur Kavşağı arası) çift taraflı olarak trafiğe kapalı olacak.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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